- Sağlık çalışanı korona virüsü yendi taburcu oldu Sağlık çalışanı koronavirüsü yendi, taburcu oldu Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı olarak görev yapan bir vatandaş koronavirüsü yenip taburcu oldu.

Sağlık çalışanı koronavirüsü yendi, taburcu oldu

SİNOP - Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı olarak görev yapan bir vatandaş koronavirüsü yenip taburcu oldu.

Geçici görev niteliğiyle çıktığı şehir dışından virüs kapma ihtimalini belirten vatandaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçici görev niteliği ile şehir dışına çıkmıştım. Dönüşte hava yolculuğu ve kara yolculuğu yaptım. Bu aşamada da bir hastaya temasımız olmadığı halde bir şekilde bir yerden korona virüs oldum. Sinop'a geldiğimizde sayın valimizin kararıyla il dışından gelenler hastanede çalışanlar işe başlamadan 15 gün tecrit edilsin denildi. İdaremizde bu konuda hassas davrandı. Hiçbir belirti hiçbir bulgu olmadığı halde 15 günlük karantinaya hiç tereddütsüz beni koydular. 15 günün sonunda 14. gün testim pozitif çıktı. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. 14 gün sürede işte 1 hafta 10 gün geçip de ben hasta değilim deyip lütfen kendilerini karantinadan çıkartmasınlar. Çünkü benim 14 gün hiç belirtisiz sürecin sonunda son testim pozitif çıktı. Bunlara kulak verelim. Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalışıyorlar ama bir süre sonra bizim de hastalanmayacağımız kesin değil. Hizmet konusunda da sıkışacağız mutlaka. O yüzden hem kendilerine hem bizlere korona olmadığına, hizmetin yürümesi adına lütfen söylenilen uyarıları dikkate alalım diyorum. Süreç olarak ise koronayla ilgili bir odada yatmak gerçekten çok zor. Burada bir süre empati yapma fırsatımız oldu. Çok zordu. Yani hasta içinde çok zor. Çalışan arkadaşlarımız içinde çok zor. Bir taraf ailesine ve kendisine bulaşmasından korkarken mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Bir tarafta kenarda kalmış gibi kendisi hissediyor. Kötü bir psikoloji. Bunu yaşamaktansa evinde 15 gün kalsalar daha iyi" dedi.

Kaynak: İHA