Sağlık çalışanı kaldığı otelden 10 gündür göremediği ailesine seslendi
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Devlet Hastanesi, Beyoğlu, Türkiye, Güncel

Sağlık çalışanı kaldığı otelden 10 gündür göremediği ailesine seslendi

Yeni tip korona virüs nedeniyle ailelerinin sağlığını düşünerek onlardan uzak kalan sağlık çalışanları evlerine gitmek yerine otellerde kalıyor.

16.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:41
Sağlık çalışanı kaldığı otelden 10 gündür göremediği ailesine seslendi

Yeni tip korona virüs nedeniyle ailelerinin sağlığını düşünerek onlardan uzak kalan sağlık çalışanları evlerine gitmek yerine otellerde kalıyor. Ailesine özlemini kaldığı otel odasından dile getiren sağlık çalışanı Şerif Uğur, "Yaklaşık 10 gündür görmediğim canım oğlum ve eşime sonsuz sevgilerimi yolluyorum, en kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle sağlık çalışanları gece gündüz demeden mesai harcıyor. Hastanelerde tüm önlemleri almalarına rağmen birçok sağlık çalışanı sevdiklerini düşünerek evlerine gidemiyor. Bu kapsamda Beyoğlu'nda bir otelde kalan Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin özverili çalışanları mesai sonrası geldikleri otelde de hijyenlerine dikkat ediyor. Sevdikleri için onlardan uzak kalan sağlık çalışanları, tek kişi olarak kaldıkları otel odalarında kimi zaman televizyon izliyor kimi zaman da sosyal mesafeye uygun ve maske takarak birbirleriyle zaman geçiriyor. Ardından odalarında dinlenen çalışanlar, bir sonraki mesaileri için hazırlanıyor. Otelde kalan sağlık çalışanlarından Şerif Uğur ise ailesine olan özlemini dile getirdi. Ailesinin sağlığı düşünerek mesai sonrası evine gitmek yerine otelde kalan Uğur, korona virüs nedeniyle 10 gündür oğlunu ve eşini göremediğini ifade ederek kaldığı otel odasından onlara seslendi.

"10 GÜNDÜR GÖRMEDİĞİM CANIM OĞLUM VE EŞİME SONSUZ SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM"

Korona virüs salgını nedeniyle 10 gündür ailesinden uzak kalan Anestezi Teknisyeni Şerif Uğur, "Yoğun ve yorucu bir nöbetten daha çıktım, otele giriş yaptım, bir duş alacağım bir şeyler atıştıracağım bol bol uyumak istiyorum. Yaklaşık 10 gündür görmediğim canım oğlum ve eşime sonsuz sevgilerimi yolluyorum, en kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.

"Biz sizin için burada kalıyorsak sende bizim için Evde Kal Türkiye"

Korona virüs nedeniyle yoğun mesai harcayan bir başka sağlık çalışanı ise, "Yoğun ve yorucu geçen bir nöbeti geride bıraktım birazdan arkadaşım gelecek onlara devredeceğim, daha sonra otele geçeğim. Uyuyacağım biz sizin için burada kalıyorsak sende bizim için "Evde kal Türkiye" "diye konuştu.

(İHA)

Sağlık çalışanı kaldığı otelden 10 gündür göremediği ailesine seslendi

Kaynak: İHA

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