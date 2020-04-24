Sağlık çalışanı işe giderken kaza yaptı
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Sağlık çalışanı işe giderken kaza yaptı

Adana'da bir sağlık çalışanı işe giderken otomobiliyle kaza geçirdi.

24.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:06
Sağlık çalışanı işe giderken kaza yaptı

Adana'da bir sağlık çalışanı işe giderken otomobiliyle kaza geçirdi.

Tuğçe İ. idaresindeki 01 ADA 579 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki hafif raylı taşıma sisteminin çevre koruma duvarına çarptı.

Sağlık görevlisi olduğu öğrenilen sürücü, iyi olduğunu belirterek hastaneye götürülmeyi kabul etmedi.

Olay yerine gelen babasına sarılarak sakinleşmeye çalışan sağlık çalışanı, daha sonra babasının aracıyla bölgeden ayrıldı.

Kaza yapan araç da çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA

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