SAĞLIK ÇALIŞANI İNTERNETTE TELEFONUNU SATMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI
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SAĞLIK ÇALIŞANI İNTERNETTE TELEFONUNU SATMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

SAĞLIK ÇALIŞANI İNTERNETTE TELEFONUNU SATMAK İSTERKEN DOLANDIRILDIHaber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)- TELEFONUNU satmak için internet sitesi üzerinden ilan veren Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Nevzat Korkut, telefonunu satın almak isteyen bir...

21.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:58

SAĞLIK ÇALIŞANI İNTERNETTE TELEFONUNU SATMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)- TELEFONUNU satmak için internet sitesi üzerinden ilan veren Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Nevzat Korkut, telefonunu satın almak isteyen bir kişi tarafından bindikleri motosikletten düşürülerek çantası çalındı. İkilinin birlikte yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Mayıs'ta Bahçelievler, İstanbul Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Nevzat Korkut, yaklaşık 4 -5 bin lira civarındaki telefonunu satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı gören bir kişi, 5 Mayıs'ta Nevzat Korkut'u arayarak telefonunu satın almak istediğini söyledi. Yakınlarda dükkanının olduğunu söyleyen kişi, dükkanına gitmek için Nevzat Korkut'u motosikletine bindirdi. İkili bir süre Bahçelievler'de dolaştıktan sonra telefonu almak isteyen kişi, iddiaya göre, bir ara sokakta yere anahtarını düşürdü. Korkut'un, dikkatini anahtara verdiği anda ise motosikleti sağa sola kıran kişi, sağlık çalışanını motosikletten düşürerek içinde telefonu ve tıbbi bazı cihazların bulunduğu çantasını alarak hızla olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Korkut, üzerindeki şaşkınlığı atlattıktan sonra polis merkezine giderek telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiden şikayetçi oldu. Nevzat Korkut ve telefonunu almak isteyen kişinin, birlikte yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞÜRDÜ

Cep telefonunu satmak için internette ilan verdiğini ve telefonu teslim etmek için buluştuğu kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden Nevzat Korkut, 'Ben yaklaşık iki hafta önce telefonumu internet sitesine satılık olarak koymuştum, dört, beş bin liralık bir şeydi. İlanı koyduktan bir gün sonra kendisini telefon dükkan sahibi olarak tanıtan telefonu almak isteyen birisi aradı. Şartlarda anlaştıktan sonra dükkanda telefon alışverişini gerçekleştirmek istedi. Hatta bana takasla telefon teklifinde bulundu. Elinde benim telefondan bulunmadığı için müşterisinin beklediğini, dükkana gelir gelmez onu satacağını söyledi. Bir gün sonra Bahçelievler'de Kültür Sokak'ta buluştuk. Buluştuktan sonra 200-300 metre kadar ilerledik. Motosikletinin hazır olduğunu dükkanın biraz uzak olduğunu ve motorla gidebileceklerini söyledi. Beraber motora bindikten sonra beni beş on dakika kadar Bahçelievler içinde kafamın karışması için dolaştırdı. Ondan sonra ara bir sokağa girdi, sonra cebinden anahtar düşürdü. Benim dikkatimi dağıttı, sonra motoru sağa sola yalpalayarak dengemi kaybetmemi sağladı. Daha sonra dirseğiyle beni itti ben de düştüm. Çantam da önümdeydi, içinde telefonum, devletin bana zimmetlemiş olduğu tıbbi ekipmanlarım, maddi manevi değeri olan bir sürü özel eşyam vardı. Düştükten sonra çantamı alıp direkt uzaklaştı" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrasında şikayetçi olduğunu anlatan Korkut, "Karakola gittikten sonra ifademi aldılar sonrasında eve geldim ama içim hiç rahat etmedi. Bir gün sonra ben olay yerine gittim sokak sokak, cadde cadde kendim araştırma yaptım. Nereden geçtik, kapı kapı gezdim güvenlik kamerası soruşturdum. En son güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüyü buldum, beni dolandıran kişi ile beraber yürüdüğümüz. Ben savcılığa da başvurdum, ifademi orada da verdim. Bir an önce bulunmasını istiyorum bunun, benim maddi ve manevi kaybım var. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz, sağlık çalışanı olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Görüntüler de varken bunun bir an önce bulunmasını istiyorum" şeklinde anlattı.

SAĞLIK ÇALIŞANI İNTERNETTE TELEFONUNU SATMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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