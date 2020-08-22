Sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darp edildi
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Sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darp edildi

Şanlıurfa'da 112 ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darp edildi
22.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:21

Şanlıurfa'da 112 ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Yaşlı bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan 112 sağlık ekipleri olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, ilk yardım müdahalesinde bulunmak istedikleri kadının yakını olduğu iddia edilen kişinin saldırısına uğradı. Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Erin açıklamasında, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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