Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
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Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz

17.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:24

Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz Pastadaki mumları üfleyen sağlıkçı gelin, ailesini evinin kapısında görünce göz yaşlarına hakim olamadı Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle evinde karantinada olan geline kayınbabası doğum günü pastası ile sürpriz yaptı.

Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz

Pastadaki mumları üfleyen sağlıkçı gelin, ailesini evinin kapısında görünce göz yaşlarına hakim olamadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle evinde karantinada olan geline kayınbabası doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Pastadaki mumları üfleyen sağlıkçı gelin, ailesini evinin kapısında görünce göz yaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanenin acil servis bölümünde görevli Sema Uludağ, pozitif çıkan korona testi nedeniyle kocası Mehmet Akif ve 7 yaşındaki oğlu Mustafa ile ikametlerinde karantinaya alındı. Gelinin doğum gününü sosyal medya hesabından takip eden kayınbaba Mustafa Uludağ, sürpriz doğum günü yapmak istedi.

Doğum günü pastasını alan kayınbaba, dünürü ile birlikte gelininin evine gelerek kapı önüne pastayı bıraktı. Evin kapısını çalan kayınbaba sağlıkçı kızına pastalı doğum günü hediyesini verdi. Pastayı ve ailesini kapıda gören sağlık çalışanı gelin gözyaşlarına hakim olamazken, her iki ailesine de teşekkür etti.

Korona hastalarının morallerini yüksek tutması gerektiğini ifade eden kayınbaba Mustafa Uludağ, "İki ayrı evde 6 nüfusum karantina kapsamında evdeler. Bir tek ben kaldım ve ben de dağda yaşadığım için kendimi izole ettim. Sosyal medyadan sağlıkçı gelin kızıma sosyal medya takibi ile doğum günün bugün olduğunu tespit edip güzel bir sürpriz yapmak istedim. Böyle bir sıkıntılı günde iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim bu rahatsızlık sürecinde ilgili kurumlar yakından takip edip ilgi gösterdiler. Bütün korona hastalarının morallerini yüksek tutmaları gerekmektedir. Kendilerinize iyi bakın ve bağışıklık sisteminizi güçlendirin" dedi.

Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz
Sağlık çalışanı geline doğum gününde sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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