Sağlık çalışanı gelin ve damat düğünlerinde koronavirüse yakalandı
Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:59
Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, kentte sağlık çalışanı olan gelin ve damat Sivas'ta düğün yaptı. Düğüne katılan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Çift, düğünden sonra ailelerinden çok sayıda kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.
Sağlık çalışanı çiftin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine çift, kendilerini karantinaya aldı.
Kaynak: AA