Sağlık çalışanı eşlerin duygu dolu görüşmesi
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Sağlık çalışanı eşlerin duygu dolu görüşmesi

Van'da yeni tip korona virüs hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanı Bedirhan Göl, bebeğinden dolayı idari izne çıkan hemşire eşiyle sadece görüntülü konuşabiliyor.

Sağlık çalışanı eşlerin duygu dolu görüşmesi
12.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:51

Van'da yeni tip korona virüs hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanı Bedirhan Göl, bebeğinden dolayı idari izne çıkan hemşire eşiyle sadece görüntülü konuşabiliyor.

Van'da korona virüsle mücadelede ön safta yer alan kahraman sağlık çalışanları, riski ailelerine taşımamak için bir süredir evlerine gidemiyor. Pandemi hastanesi olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli hemşir Bedirhan Göl, bebeğinden dolayı idari izne çıkan hemşire eşi ve 6 aylık çocuğundan bir süredir ayrı yaşıyor.

Uzun süredir çocuğunu göremeyen hemşir Göl, eşinin Hemşireler Günü'nü kutladı. Duygu dolu anların yaşadığı görüntülü telefon görüşmesinde baba Göl'ün hemşire eşine, "İnsanlar dikkat ederse biz de evimize erken döneriz" demesi tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

"Haftalardır birbirimizden uzağız"

Bedirhan Göl, salgından dolayı haftalardır ailesiyle görüşemediğini ve onları çok özlediğini belirtti. Eşini ve çocuğunu sadece görüntülü aralamalarda görebildiğini ve sağlık çalışanlarının zor bir dönemden geçtiğini belirten Göl, "İnşallah bu salgın bittiği zaman bizler de ailemize kavuşacağız. Süreçte görüntülü konuşmaya çalışıyoruz. Zaten haftalardır birbirimizden uzağız. Eşim de hemşire, yeni çocuğumuz olduğu için idari izindedir. Şu an ailemden, çocuğumdan uzağım. İnşallah en kısa zamanda beraber olacağız. Halkımız kurallara dikkat ettiği sürece bizler de daha erken ailemize kavuşacağız. Şu an bakmış olduğumuz hastaların durumu iyi. İnşallah en kısa sürede bu salgın biter diye umuyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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