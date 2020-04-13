Sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane koridorunda yaptı
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Koronavirüs, Güncel

Sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane koridorunda yaptı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğünleri iptal edilen sağlık çalışanı çift, aylardır hazırlandıkları düğün danslarını önlükleri ile hastane koridorunda yaptı.

13.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:19
Sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane koridorunda yaptı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğünleri iptal edilen sağlık çalışanı çift, aylardır hazırlandıkları düğün danslarını önlükleri ile hastane koridorunda yaptı.

Koronavirüs nedeniyle 12 Nisan tarihinde gerçekleşecek düğünleri iptal olan Biruni Üniversite Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim üyesi Göksu Afacan ve aynı hastanede ameliyathane teknikeri olan Ufuk Öztürk, aylardır hazırlandıkları düğün danslarını hastane koridorunda, önlükleri ile yaptı. O anların görüntüsünü sosyal medya hesaplarında "Bugün normalde düğün günümüzdü, düğün salonları açılarsa uzun ve kostümlü versiyonunu da yapacağız" notuyla paylaşan çiftin videosu, sosyal medyada bir çok kişi tarafından beğeni topladı ve paylaşıldı. 

"DÜĞÜN DANSIMIZI YAPAMAYACAĞIMIZ İÇİN HASTANEDE DANS EDELİM DEDİK"

Düğün günleri olduğu için danslarını hastanede yapıp paylaşmak istediğini anlatan Afacan, "Bizim 21 Mart'ta nikahımız oldu. Normalde 28 Mart'ta Balıkesir'de, 12 Nisan'da İstanbul'da düğünümüz olacaktı. Düğünler belli bir süre ertelendi ama nikahlarımız ertelenmediği için 21 Mart'ta biz bir nikah yaptık. 12 Nisan gecesi de bizim İstanbul'daki düğünümüzün olduğu geceydi. O gün normal düğün dansımızı yapamayacağımız için hastanede dans edelim dedik" şeklinde konuştu. 

"BİZ DÜĞÜNÜMÜZÜ ERTELEDİK, SİZ DE LÜTFEN EVDE KALIN"Ufuk Öztürk ise, "Düğün dansımızı bu zor şartlarda çalıştığımız günlerde hastanede yapmaya karar verdik. Göksu'nun paylaşma fikri aklına gelmiş düğün günümüz olduğu için. Sosyal medyada da çok fazla paylaşılmış" ifadelerini kullandı.  

Öte yandan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı veren çift, "Biz düğünümüzü erteledik, siz de lütfen evde kalın" dedi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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