Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti

Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti Korona virüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis çalışanı eşinin ve çocuğunun afişi ile ailesine kavuştu Koronavirüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen...

11.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:30

Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti

Korona virüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis çalışanı eşinin ve çocuğunun afişi ile ailesine kavuştu

OSMANİYE - Koronavirüs salgınından dolayı 4 aydır çocuğunu ve eşini göremeyen acil servis sağlık çalışanı, eşinin ve çocuğunun fotoğrafının olduğu afiş yaptırıp otomobiline asarak ailesine sürpriz yaptı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde çalışan sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu koronavirüs salgınından dolayı 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu'nu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bıraktı. 4 aydır hastane acil servisinden çıkmayan Mahmutcan Müslümoğlu çalıştığı hastaneden ailesini görmek üzere izin alarak eşinin ve oğlunun fotoğrafını dev bir afiş yaptırarak otomobilinin üzerine yapıştırdı. Afişin üzerine "Koronayı aştım da geldim" ve "Sizi çok özledim" yazdıran sağlık çalışanı otomobili ile evin önüne durarak ailesine sürpriz yaptı. 4 aydır ailesini göremediğini belirten sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, "Oğlumu bıraktığımda henüz 1 aylıktı. Koronavirüsten dolayı hem kendimin hem de sevdiklerimin sağlığını tehlikeye atmamak için eşimi ve oğlumu ailemizin yanına bıraktım. İzin alarak eşime ve çocuğuma kavuştum. Gerçi sosyal mesafeyi ihlal etmemek için onlara sarılamadım ama ailemi görmekte güzel" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine 'Koronayı aştım da geldim' afişi ile gitti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Yasmin Erbil
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanı 4 aydır görmediği ailesine "Koronayı aştım da geldim" afişi ile gitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:56:04. #1.15#
title