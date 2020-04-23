Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu
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23 Nisan, Tekirdağ, Kartal, Güncel, Haber

Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu

Tekirdağ'da paramedik olarak görev yapan Senay Kartal, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde evinin önüne giderek 37 gündür göremediği kızı Beste'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:13
Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu

Tekirdağ'da paramedik olarak görev yapan Senay Kartal, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde evinin önüne giderek 37 gündür göremediği kızı Beste'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde belediye hoparlörlerinden çocuklar için "Hayat Bayram Olsa" şarkısını çaldırdı.

Bu sırada sağlık çalışanlarının çocukları ve diğer vatandaşlar balkonlara çıkıp şarkıya eşlik etti.

Ardından, 37 gündür kızı Beste ile görüşemeyen paramedik Senay Kartal, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ile Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek kızının bayramını kutladı.

Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zorlu süreçte sahada çalıştıklarını anlatan Kartal, "Herkesin sağlığı için çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Buradan herkese çağrımız; sosyal mesafemizi koruyalım, evde kalalım lütfen." dedi.

Beste de annesini gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Becerir, salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının çocuklarını mutlu etmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek "Herkes sahada canla başla çalışıyor. Pek çok sağlık çalışanımız da pandemi başladığından beri evlerine gidemiyor. Onların çocuklarını çok özlediklerini biliyoruz. Biz de 23 Nisan vesilesi ile güzel bir etkinlik yapalım dedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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