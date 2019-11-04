Sağlık bilişimi ve teknolojilerinde büyük buluşma

04.11.2019 15:17

Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından 72 firma stantlı katılım sağladı.

Sağlık bilişimi alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atan Türkiye, HIMSS'19 Eurasia ile uluslararası arenada marka değerini yükseltti. Türkiye ve bölge ülkeler sağlık liderlerini buluşturan HIMSS'19 Eurasia, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Başkan ve CEO'su Harold F. Wolf III ve konuk ülke Sağlık Bakanları ve Bakanlık yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ABD işbirliği ile düzenlenen Himss'19 Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarına; 32 ülkeden 215 üst düzey devlet protokolü ve bilişim uzmanı ile 3.140 ziyaretçi katıldı. Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından 72 firma stantlı katılım sağladı.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zwelini Mkhize, Moritanya Sağlık Bakanı Dr. Mohamed Ndedhirou Hamed, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, Cibuti Sağlık Bakanı Mohamed Warsawa Dirieh, Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbaev ve Namibya Sağlık Bakanı Dr. Kalumbi Shangula'nın yer aldığı etkinlikte ABD, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Cibuti, Danimarka, Dubai, Endonezya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Hırvatistan, İngiltere, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Küba, Libya, Moritanya, Namibya, Norveç, Özbekistan, Polonya, Singapur, Tunus ve Ürdün olmak üzere 35 ülkeden bakanlık düzeyinde katılım gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Özel Hastane ve Sağlık Kuruluşları ve Üniversitelerin sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında yöneticisi ve uzmanlar çoğunlukta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 3500 kadar ziyaretçi ve katılımcının takip ettiği konferans ve fuara 72 stantlı katılım sağlandı.

Türkiye'de altıncı defa yapılan HIMSS Eurasia Konferans ve Fuarı bölgenin en büyük sağlık bilişimi etkinliği olarak medyada da geniş yer buldu.

HIMSS'19 Eurasia, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın katılımı ile açıldı

HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nın açılışı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve konuk ülke Sağlık Bakanlarının katılımı ile açıldı. Etkinliğin açılışında T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Başkan ve CEO'su Harold F. Wolf III birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip olan ülke konumuna yükseldiğini söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Hastanelerimiz burada bir örneğini göreceğimiz "dijital hastane" olma uğraşı veriyor. Süreç burada durmayacak; bir adım sonra "akıllı hastane" olmak için çaba harcayacaklar ve hatta yapay zeka taşıyan sistemler talep edecekler" dedi.

Bu etkinlik vesilesi ile sağlık alanında ülkenin geldiği düzeyi müşahede etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Koca, "Geldiğimiz noktayı sayılarla ifade edecek olursak, HIMSS EMRAM kriterlerine göre; Seviye 6 hastane sayımız 174, Seviye 7 yani tam dijital hastane sayımız ise 3'e ulaşmıştır. Ayrıca ilk defa bu yıl başlattığımız bir uygulama ile Seviye 6 olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastane sayımız da 7'ye yükselmiştir. Bu başarı hikayemizin artarak gelişeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, tam dijital hastane haline gelen İzmir Tire Hastanemizi, Yozgat Şehir Hastanemizi ve İzmir Ödemiş Hastanemizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ABD işbirliği ile düzenlenen HIMSS'19 Eurasia'nın açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, 'veri'nin önemine değinerek öncelikle veri dilini ortak hale getirmek için standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları yaptıklarını ve sektörü daha kapsamlı bir şekilde regüle ettiklerini ifade etti. Veri kullanımında kapsamlı bir proje olan ve dünyada iftiharla anlatılan e-nabız kişisel sağlık platformundan da bahseden Birinci, "Vatandaşa hizmet verirken bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz diye düşündük ve e-rapor sistemini kurduk. Bir çok proje ve vizyoner yaklaşımla ülkemiz adına güçlü bir ekosistemi oluşturduk. Oluşan büyük veriden gelecek projeksiyonu yapmak için Sina'yi kurduk. Dünyada yapay zeka destekli ilk karar destek sistemini geliştirmekten kıvanç duyuyoruz" diye konuştu. İnovasyonu sadece sektöre ve üniversitelere bırakmayıp dünya trendlerini takip ettiklerini söyleyen Birinci, "Bugün Avrupa Horizon 2020 çerçeve programında bir çok projenin koordinatörlüğünü yürüterek ülkemizi temsil ediyoruz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan işte bu vizyonun ürünüdür" dedi.

Açılışta konuşan ve HIMSS kapsamında Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği kurulduğunu söyleyen HIMSS Başkan ve CEO'su Harold F. Wolf III ise konuşmasında Türkiye'nin bu alandaki politikalar sayesinde sağladığı dijitalleşme başarısı ile Avrupa düzeyinde erişilmez bir noktaya geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin Sağlıkta Dijital Dönüşümün Başarısı anlatıldı

HIMSS'19 Eurasia'nın açılışının ardından T. C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci tarafından Türkiye'de sağlıkta dijital dönüşüm başarısı ve bilişimler yönetim kültürü anlatıldı. Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı bu gelişmelerin dünyada ilgiyle takip edildiği ve örnek alındığını söyleyen Birinci bu başarının sırrını, "Tüm bu süreçleri yaparken öncelikle müthiş bir siyasi desteğe ihtiyacınız var. İkincisi bilişimle yönetme kültürünü benimsemiş yöneticilere sahip olmalısınız ve son olarak çok iyi takım arkadaşlarınız olmalı" sözleri ile açıkladı. Sağlık Bakanlığının dijitalleşme süreçlerine ilişkin bilgi veren Birinci, bu gayretler sonucunda 2016 yılında Sağlık Bakanlığının tüm kamu kuruluşları içinde dijitalleşme endeksi en yüksek kamu kuruluşu seçildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisinin dijitalleşme atağında da kendilerinin diğer bakanlıklara Sağlık Veri Sözlüğü hazırlama, deneyimlerini aktarma ve bir nevi eğitimlerin bir parçası haline getirme konusunda girişimleri olduğunu söyledi.

"Dijital Hastane" platformu ilgiyle izlendi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuk Sağlık Bakanları ve beraberindeki heyetin yakından ilgilendiği "Dijital Hastane" platformunda, üç gün boyunca HIMSS EMRAM 7 validasyonu almış hastanelerin dijital konseptlerine ilişkin örnekler uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşıldı. Medipol Üniversitesi TTO Direktörü ve HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Sürel ve Tire Devlet Hastanesi - HIMSS Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Gürhan Zincircioğlu'nun moderasyonunu üstlendiği "Dijital Hastane" alanı ziyaretçilere hastanelerin dijital süreçlerinde çözümün parçası olan yazılım, donanım, cihaz ve teknolojik ürünlerin kullanımı ve uygulamalarını örnekleri ile tecrübe etme imkanı tanıdı.

HIMSS EMRAM Seviye 6 ve 7 ödülleri verildi

Sağlık bilişimi ve teknolojilerindeki başarısı ile Avrupa liderliğini sürdüren Türkiye, HIMSS'19 Eurasia'da başarısını bir kez daha dünyaya duyurdu. HIMSS EMRAM kriterlerine göre Seviye 6 validasyonu alan 167 hastane, Seviye 7 validasyonu alan 3 hastane ile ilk defa bu yıl uygulamaya başlayan bir uygulama ile Seviye 6 validasyonu alan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ödül aldı. Hastane yöneticilerine ödülleri T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS Başkan ve CEO'su Harold F. Wolf III tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan ve 2013 yılında başlayan dijital hastanecilik çalışmalarının bu noktaya geldiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Bakanlığımızın dünya standartlarında hizmet sağlayabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık. Yorulmadık, daha fazla üretmekten kaçınmadık. Şimdi seviye 7 hastanelerimizin sayısını artırmaktan bahsedebiliyor ve dünyanın dört bir yanından övgü alabiliyorsak başarı ile kurulan bu güçlü sistemin değerli bileşenleri, sağlık çalışanlarımızı hatırlamak ve güçlü siyasal desteği şükranla anmak gerekir. Bugün burada dünyanın buluşma noktasında sadece dijital hastanecilik çalışmalarını görmeyeceksiniz. Sektör temsilcileri, kamu ve özel tüm hizmet sunucularıyla oluşmuş başarı hikayelerine tanık olacaksınız" diye konuştu.

EurasiaStart, HIMSS Eurasia'da Start-up'ları yatırımcılarla buluşturdu

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun dönem başkanlıklarını yürüttüğü ve geleceğin inşasında sürdürülebilir sağlık endüstrisi için sağlık Start-up'larının gelişimini destekleyen ekosistemin kurulmasını amaçlayan bir hareket olan EurasiaStart, HIMSS'19 Eurasia'da yer alarak sağlık Start-up'larını sektör liderleri, yatırımcılar, danışmanlık firmaları ve kuluçka merkezleri ile bir araya getirdi.

HIMSS'19 Eurasia zengin konferans içeriği ile dikkat çekti

HIMSS'19 Eurasia konferans içeriği sağlıkta gelecek, dijital sağlık ekosistemi, sağlık bilişimi ve teknolojilerinde globalleşme, sağlıkta yapay zeka, insan merkezli sağlık hizmet sunumunda teknoloji, kişisel veriler ve sibergüvenlik, büyük veri yönetimi, sağlık teknolojilerinde akademisyen ve endüstri araştırmacılar ile Ar-Ge ve işbirlikleri gibi konularla geniş bir yelpazeden ele alındı.

HIMSS EMRAM Eğitimleri verildi

HIMSS ölçümleme modellerinden EMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli), CCMM (Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli) ve O-EMRAM (Ayaktan Tedavi Hizmeti Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli) HIMSS Türkiye ekibi tarafından anlatıldı.

Teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak hasta güvenliğini sağlama ve sağlık bakım kalitesini iyileştirme amacıyla farklı değerlendirme modelleri ile ölçümler yapan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), hastanelerin kişisel bilgi güvenliğini ön planda tutarak, elektronik verilerinin uluslararası geçerli bir standarda göre kayıt, işleme ve değerlendirmesi sağlıyor.

EurasiaStart kapsamında yer alan Start-upların projeleri değerlendirildi

Sağlık Start-up'larını sektör liderleri, yatırımcılar, danışmanlık firmaları ve kuluçka merkezleri ile bir araya getirmeyi ve uluslararası proje teşviklerini geliştirmeyi misyon edinen EurasiaStart, HIMSS'19 Eurasia Start-up alanında yer alan sağlık girişimcilerinin başvuruları sektöre yön veren temsilcilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

HIMSS'19 Eurasia'da EurasiaStart kapsamında yer alan Start-up'lar arasında seçilecek iki Start-up, HIMSS Amerika veya HIMSS Avrupa kongresine katılma hakkı kazanarak uluslararası yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacak. Jüri değerlendirmelerinin sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: Bültenler