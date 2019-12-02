Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

02.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:38

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından sağlık bilimleri alanında "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" verildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitimlere, rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürü ve proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ortakçı katıldı.

KBÜ rektörlüğü tarafından organize edilen eğitim programı kapsamında sağlık bilimleri alanına yönelik araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi düzenlendi.

İki gün süren eğitim programı kapsamında katılımcıların, çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına katkı vermek, başvuru süreçlerini tanımalarını sağlamak, proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek vermek hedeflendi.

Bu doğrultuda katılımcılara, sahip oldukları proje fikirlerinin yazım ve sunum aşamalarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Katılımcıların beceri ve donanımlarının geliştirilmesi, proje destek programlarına yönelik olarak proje yazmaya ilgilerini artırmak, araştırma becerilerini geliştirmek, yeni çalışma konusu belirleyebilme tekniklerini ve girişimcilik yönünde donanım kazandırmak için eğitim semineri ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Programın sonunda rektör Polat, eğitimi başarıyla tamamlayan akademisyenlere katılım belgelerini, katkılarından dolayı da eğitmenlere teşekkür belgelerini verdi.

Kaynak: AA