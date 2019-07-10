Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et