Sağlık Bilimleri Üniversitesine 78 öğrenci alınacak
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.
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