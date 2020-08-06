Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni askeri sağlık profesyoneli adaylarını bekliyor (2)
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni askeri sağlık profesyoneli adaylarını bekliyor (2)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu yıl tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile meslek yüksekokuluna 360'ı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 62'si İçişleri Bakanlığı adına olmak üzere 422 askeri öğrenci alacaklarını bildirdi.

06.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:43

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu yıl tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile meslek yüksekokuluna 360'ı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 62'si İçişleri Bakanlığı adına olmak üzere 422 askeri öğrenci alacaklarını bildirdi.

Erdöl, üniversitenin askeri sağlık profesyoneli alımına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, MSB ile İçişleri Bakanlığı adına SBÜ'ye alınacak askeri öğrencilere sağlanan imkanlar ve tercihlerde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi verdi.

SBÜ'nün öncelikle İstanbul ve Ankara'da eğitim faaliyetlerine başladığını, ardından da Sudan, Somali, Özbekistan gibi ülkeleri de eğitim ağına kattığını anlatan Erdöl, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve sağlık bilimleri fakülteleri ile meslek yüksekokulunda sağlık profesyonelleri yetiştirdiğini, ayrıca İstanbul'da Yaşam Bilimleri Fakültesi de bulunduğu söyledi.

"Askeri sağlık öğrencileri subay ve astsubay olarak yetişecek"

Prof. Dr. Erdöl, sağlık profesyonellerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı adına İstanbul ve Ankara'daki tıp fakültelerinde askeri öğrenci de yetiştirdiklerini söyledi.

Askeri öğrenci adaylarının, tercih kılavuzunda görev yapmak istedikleri bakanlığı tercih etmeleri gerektiğini belirten Erdöl, "Adaylar, Milli Savunma Bakanlığını istiyorsa MSB ile ilgili tercihi kullanacak. Bu askeri öğrencilerimiz okulu bitirdiklerinde MSB'nin rütbeli personeli olacaklar. Doktor olanlar teğmen olarak göreve başlayacaklar. Meslek yüksekokulu bitirecek olanlar ise astsubay olarak başlayacaklar. Yani subay ve astsubay olarak yetişecekler. MSB tercihi yaparak subay ve astsubay olacaklar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında, İçişleri Bakanlığını tercih edenler de Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında rütbeli personel olarak çalışacaklar." diye konuştu.

Erdöl, tercih kılavuzunda MSB ya da İçişleri Bakanlığını tercih etmeyen sivil öğrencilerin ise herhangi bir devlet üniversitesindeki tıp fakültesinde verilen şartlarda eğitim alacaklarını ifade etti.

"Bu yıl 422 askeri öğrenci alacağız"

Prof. Dr. Erdöl, "Bu yıl tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile meslek yüksekokuluna 422 askeri öğrenci alacağız. Bunların 360'ı Milli Savunma Bakanlığı adına, 62'si İçişleri Bakanlığı adına olacak. Bu sayı olabilecek azami sayı. Tercihlerini yaptıktan sonra öğrenciler mülakata gelecekler. Gerekli sağlık ve güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra bu sayı bunun biraz daha altı olabilir. Çünkü bazen sağlık nedeniyle MSB ve İçişleri Bakanlığının özel şartlarını taşımayan öğrenciler oluyor, onları alamıyoruz." bilgisini verdi.

MSB veya İçişleri Bakanlığı tercihi yapıp sağlık ya da güvenlik nedeniyle bazı öğrencilerin elenebildiğini dile getiren Erdöl, bu öğrencilerin de ÖSYM tarafından tercih listesi ve puanlarına uygun bir üniversiteye yerleştirileceklerini belirtti.

Beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor, maaş alıyorlar

Askeri öğrencilere birçok imkan sağlandığına dikkati çeken Erdöl, şöyle devam etti:

"Askeri öğrencilerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını devlet sağladığı gibi kendilerine belli bir oranda maaş da veriliyor. Rütbeli personelin yani bir teğmenin aldığı maaşın belli bir oranında ücret alıyorlar. Öğrenciliğe başlar başlamaz 18 yaşından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile irtibatlanıyorlar. Yani emeklilikleri için sayılacak olan gün veya yıl sayısı başlamış oluyor. Öğrenciliğe başladıklarında adeta memur oluyorlar. Klasik memurlardan biraz daha düşük ücretli memur öğrenci gibi oluyorlar. Bu çok büyük bir avantaj."

SBÜ'nün yeni açılan tıp fakülteleri için adaylara tercih uyarısı

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul'daki Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi ve Ankara'daki Gülhane Tıp Fakültesi'nin yanı sıra Erzurum, Adana, İzmir, Bursa ve Trabzon'da da tıp fakültesi açtıklarını anımsatarak, tercih kılavuzunda buna dikkat etmeleri ve gitmek istedikleri ili tercih etmeleri konusunda öğrencileri uyardı.

Yeni açılan tıp fakültelerindeki eğitim-öğretim konusunda öğrencilerin kafasında soru işareti oluştuğunu aktaran Erdöl, şunları kaydetti:

"(Hamidiye) başlığıyla tercih yapan öğrenciler İstanbul Haydarpaşa'da, 'Gülhane' başlığıyla tercihler yapan öğrenciler Ankara'da Gülhane'de okuyacaklar. Bursa Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, oradaki diğer öğrencilerle birlikte eğitim alacak. Trabzon Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrencilerimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle aynı aynı yerde eğitim alacak, aynı laboratuvarları kullanacak. İzmir Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Erzurum Tıp Fakültesi'ni tercih edenler Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Adana Tıp Fakültesi'ni tercih edenler ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerle birlikte aynı salonlarda aynı dersleri paylaşacaklar. Biz onlarla kardeş üniversite ve tıp fakülteleri olduk. 3 yılllık teorik derslerin ardından 4, 5 ve 6. sınıfta ise o illerdeki eğitim hastanelerimizde staj yaparak eğitim faaliyetlerini sürdürecekler."

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık meslek mensubu olmak isteyen adaylara, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi doğru bir adres. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin İstanbul'daki merkez binasından aday öğrencileri üniversitemizin çatısı altında birlikte olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni askeri sağlık profesyoneli adaylarını bekliyor (2)

Kaynak: AA

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