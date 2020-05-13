Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileri, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki tıp fakülteleri yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili toplantı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...
13.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:21

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileri, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki tıp fakülteleri yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili toplantı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aynur Feyzioğlu ve diğer Türk uzmanlar, telekonferansa katılan Taşkent Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsü Rektörü Habibulla Akilov, Buhara Tıp Enstitüsü Rektörü Amrulla İnayatov ve Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine Türkiye'nin salgınla mücadeledeki tecrübelerini aktardı.

Erdöl, burada yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarında önemli bir yeri olan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadelede Türkiye'nin tecrübelerini aktarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sık sık güncellenen milyon kişiye göre Kovid-19 kaynaklı ölüm sayıları, vaka sayıları ve vaka-ölüm oranlarının Türkiye'nin salgınla mücadelede başarısını gösterdiğini kaydetti.

Erdöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muasır medeniyet seviyesinde olmak, ülkelerin ne gayrisafi milli hasılası ile ne dünya ekonomisindeki bilmem kaçıncı sıra ile ne de sanayisindeki kalkınmışlığı ile açıklanabilir bir durum değildir. Bilakis tüm olumsuzlukların yanında sağlıkta muhteşem bir dönüşümü başaran Türkiye örneği ile açıklanabilir ki Kovid-19'la mücadeledeki bu başarımız bu gerçeğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Güçlü liderliği, mükemmel sağlık altyapısı, kahraman sağlık çalışanları ve cömert duruşu ile Türkiye bu salgında dünyaya rol model olmuştur.

Türkiye'nin bu başarı hikayesi virüsün Wuhan'dan Türkiye'ye ulaşmasına kadar geçen 2-3 aylık bir çalışmanın sonucu değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 18 yılı aşkın bir süredir yürütülen özverili bir çalışmanın sonucudur. Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede başarısını 'üçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, güçlü liderlik, doğru tedbir, tespit ve tedavi stratejisi, kahraman sağlık çalışanları ve halkın kurallara uyması' olarak özetleyebilirim."

Aydın da ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana geçen sürede Sağlık Bakanlığının uyguladığı Kovid-19 tedavi protokolleri, salgının nasıl kontrol altına alındığı ve tedavide kullanılan ilaçlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türk uzmanların koronavirüsle mücadeleye ilişkin Özbek yetkililerin sorularını yanıtladığı toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı ve ilaç çalışmaları, iyileşen hastaların takibi gibi konular ele alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Hazal Kaya Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Hasan Şaş Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Survivor Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 20:47:47. #1.14#
title