Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileri, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki tıp fakülteleri yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili toplantı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle...
13.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:50

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileri, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki tıp fakülteleri yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili toplantı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Aynur Feyzioğlu ve diğer Türk uzmanlar, telekonferansa katılan Taşkent Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsü Rektörü Habibulla Akilov, Buhara Tıp Enstitüsü Rektörü Amrulla İnayatov ve Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine Türkiye'nin salgınla mücadeledeki tecrübelerini aktardı.

Erdöl, burada yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarında önemli bir yeri olan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadelede Türkiye'nin tecrübelerini aktarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sık sık güncellenen milyon kişiye göre Kovid-19 kaynaklı ölüm sayıları, vaka sayıları ve vaka-ölüm oranlarının Türkiye'nin salgınla mücadelede başarısını gösterdiğini kaydetti.

Erdöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muasır medeniyet seviyesinde olmak, ülkelerin ne gayrisafi milli hasılası ile ne dünya ekonomisindeki bilmem kaçıncı sıra ile ne de sanayisindeki kalkınmışlığı ile açıklanabilir bir durum değildir. Bilakis tüm olumsuzlukların yanında sağlıkta muhteşem bir dönüşümü başaran Türkiye örneği ile açıklanabilir ki Kovid-19'la mücadeledeki bu başarımız bu gerçeğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Güçlü liderliği, mükemmel sağlık altyapısı, kahraman sağlık çalışanları ve cömert duruşu ile Türkiye bu salgında dünyaya rol model olmuştur.

Türkiye'nin bu başarı hikayesi virüsün Wuhan'dan Türkiye'ye ulaşmasına kadar geçen 2-3 aylık bir çalışmanın sonucu değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 18 yılı aşkın bir süredir yürütülen özverili bir çalışmanın sonucudur. Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede başarısını 'üçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, güçlü liderlik, doğru tedbir, tespit ve tedavi stratejisi, kahraman sağlık çalışanları ve halkın kurallara uyması' olarak özetleyebilirim."

Aydın da ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana geçen sürede Sağlık Bakanlığının uyguladığı Kovid-19 tedavi protokolleri, salgının nasıl kontrol altına alındığı ve tedavide kullanılan ilaçlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türk uzmanların koronavirüsle mücadeleye ilişkin Özbek yetkililerin sorularını yanıtladığı toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı ve ilaç çalışmaları, iyileşen hastaların takibi gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı
Belçika'da 30 çocuk, korona bağlantılı çocuk hastalığına yakalandı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Esra Erol Sinan Özen Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Hasan Şaş Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını Özbek yetkililerle... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:36:28. #1.14#
title