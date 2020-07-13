Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz'un, "ayağa kalkış ve bir milletin kendine gelişi" olduğunu belirterek, "Bu aziz vatanın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması
13.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:18

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz'un, "ayağa kalkış ve bir milletin kendine gelişi" olduğunu belirterek, "Bu aziz vatanın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. Erdöl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve sergilediği liderlik nedeniyle, 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyenlerin muvaffak olamadıklarını belirtti.

Türkiye'nin büyüyüp gelişmesini istemeyen hainlerin 15 Temmuz gecesi köprüleri, yolları tuttuklarını anımsatan Erdöl, şöyle devam etti:

"Dünya mazlumlarının umudu, sığınağı Türkiye'mizi ithal baltalarla parçalamaya, yerine bir ihanet şebekesi koymaya kalkıştılar. O gece, necip milletimiz, necis bir zillete karşı kıyamete kadar ilanihaye unutulmayacak en ağır silleyi indirmiştir. İşte en sarih ve kesin şekilde anlaşılmıştır ki şühedanın aziz kanıyla sulanan bu aziz topraklar, asla sahipsiz değildir. 15 Temmuz gecesi tanklar sapanlara, uçaklar levyelere, vesayet millete ve küfür imana yenilmiştir."

Darbe kalkışmasına bedenini siper eden Türk milletinin, geleceği karartılmak istenen Türkiye'nin aydınlığı ve kanı ile bedel ödeyerek tarih yazmayı karakter edinmiş "Asım'ın nesli zinciri"nin son halkası olduğunu belirten Erdöl, "Çanakkale'de dönemin en güçlü armadasına 'Dur bakalım. Benim göğsümde bu yüce iman durdukça geçemezsin' diyen bir milletin, bir inancın ve bir imanın devamı, 15 Temmuz gecesi hainlere gene aynı dersi vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdöl, 15 Temmuz'un sadece alçakça bir darbeyi sindirişin tarihi olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çok daha derin ve geniştir 15 Temmuz'un tefsiri, milattır, müjdedir, ibrettir, derstir, zaferdir, şuurdur, hikmettir, diriliştir, kurtuluştur, ayağa kalkış ve en nihayet bir milletin kendine gelişidir, 15 Temmuz. Bu aziz vatanın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır, 15 Temmuz. Bu yönüyle 15 Temmuz, necip bir milletin irade beyanı, evrensel tam bağımsızlık manifestosudur. Artık kirli hesapların, derin darbelerin, yüce bir milleti esareti altına alamayacağının haykırışıdır. 15 Temmuz atalarımızın mübarek kanıyla sulanan bu aziz topraklarda, kutlu uyanışın, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun yeniden dirilişidir. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir Dünya
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Mabel Matiz Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:54:04. #1.15#
title