Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum ve Adana'ya Tıp Fakültesi
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum ve Adana'ya Tıp Fakültesi

Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum ve Adana'da eğitim faaliyetlerini yürütecek iki yeni tıp fakültesi ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum ve Adana'ya Tıp Fakültesi
16.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:02

Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Erzurum ve Adana'da eğitim faaliyetlerini yürütecek iki yeni tıp fakültesi ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl,"Erzurum ve Adana Tıp Fakültelerimiz göğsümüzü kabartan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzası olacaktır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle kurulması onaylanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum ve Adana Tıp Fakülteleri'nin her iki il ve Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Erdöl, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu hizmetin Erzurum ve Adana illerimizde kurulmasında emekleri olan YÖK Başkanımız Yekta Saraç ve YÖK Genel Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ülkede ve gönül coğrafyasında sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'de 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak kurulduğunu ifade eden Erdöl, şunları söyledi; "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum ve Adana Tıp Fakültelerimiz göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzası olacaktır. Bu fakültelerimizde eğitim görecek öğrencilerimiz 83 yıl sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan üniversitemizde, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır"

"Büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim"

Erdöl konuşmasının devamında ise, "Bu vesileyle sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilme, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş 2. Abdülhamid Han'ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ediyoruz. Bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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