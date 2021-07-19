Sağlık Bilimleri Üniversitesi "A Plus Üniversite" kategorisinde
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi "A Plus Üniversite" kategorisinde

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 'A Plus Üniversite' kategorisinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)'ın lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirim toplanarak yaptığı 2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda, 441 puanla 17'nci sıraya yerleşerek "A Plus Üniversite" kategorisinde yer aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)'ın lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirim toplanarak yaptığı 2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda, 441 puanla 17'nci sıraya yerleşerek "A Plus Üniversite" kategorisinde yer aldı.

Türkiye'de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yürüten Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirim toplanarak yapılan 2021 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını duyurdu. 125 devlet, 73 vakıf olmak üzere toplamda 198 üniversitede lisans öğrenimi gören 42 bin 353 öğrenciden veri toplandığı bilgisinin paylaşıldığı araştırmada, Öğrenci Memnuniyet Ölçeği uygulandığı belirtildi.

Araştırmada temel alınan memnuniyet alanlarının genelinin paylaşıldığı bulgulara göre 125 devlet üniversitesinin yer aldığı listede 441 puanla 17'nci sıraya yerleşen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, vakıf ve devlet üniversitelerinin bir arada değerlendirildiği genel memnuniyet sıralamasında 35'nda sırada yer aldı. Üniversite, 198 üniversitenin yer aldığı 'Üniversitelerin akademik destek ve ilgi sıralaması'nda ise 46'ncı sırada yer aldı.

"A PLUS SEVİYEDE YER ALMAMIZ, YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARIN SONUCUDUR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulduğunu anımsattı.

Tarihten adlıkları ilhamla öğrencileri tam donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştirdikleri bilgisini veren Erdöl, "2015'te kurulmamıza rağmen ÜniAr tarafından hazırlanan TÜMA 2021 raporunda öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan 'A Plus Seviye' üniversiteler arasında yer almamız, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi 'A Plus Üniversite' kategorisinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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