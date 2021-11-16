Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu 16.11.2021

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 12. 11. 2021 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dört (4) aday davet edilmiş olup bu adaylardan 3'ü yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 90 dakika süre verilmiş, bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan aday bulunmamıştır.

İSİM

ALES

ALES%30

MEZUNİYET 100'LÜK SİSTEM

MEZUNİYET % 30

YABANCI DİL

YABANCI DİL %10

GİRİŞ SINAVI

TOPLAM

M*** N** Ç****

75, 05

22, 52

83, 43

25, 03

85

8, 50

Başarısız

C**** D****

79, 17

23, 75

75, 26

22, 58

92, 5

9, 25

Başarısız

E*** Y*******

81, 95

24, 59

76, 30

22, 89

82, 5

8, 25

Başarısız

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