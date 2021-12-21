SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜZ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİDE MAKALESİ YAYIMLANDI

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüz Öğretim Elemanları, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Tarlak, Öğr. Gör. Çağla Pınarlı ve Arş. Gör. Rabia Melda Karaağaç'ın ortak yaptığı çalışma, Uluslararası Hakemli ve ICMJE, International Scientefic Indexing gibi alan indekslerinde yer alan, Beslenme ve Sağlık alanında makaleler yayımlayan "Acta Scientific Nutritional Health" isimli dergide yayımlanmıştır.

Makale linki: https://www. actascientific. com/ASNH/ASNH-06-0983. php

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