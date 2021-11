Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırmacılarından bir Avrupa Birliği proje başarısı daha

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Kısa adı PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) olan Avrupa Birliği Bilimsel Araştırma Çağrı Alanı'nda 2021 yılı başvuru sonuçları açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) multidisipliner araştırma grubunun içinde bulunduğu "Akdenizli tüketicileri sürdürülebilir sağlıklı Akdeniz beslenme modellerine geçirmek" (Switching Mediterranean consumers to Mediterranean sustainable healthy dietary patterns) isimli çalışma, başvuruda bulunan 82 proje arasından ilk üçe girerek desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Mısır, Fas, Lübnan, Yunanistan ve Tunus'un yer aldığı 8 Akdeniz ülkesinden 18 ortağın yer aldığı projenin toplam bütçesi 3. 026. 250 Euro olarak onaylandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Güldaş'ın yürütücülüğünü yapacağı projede; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Akbudak, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Gürbüz, Keles Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. Dr. Elif Yıldız, Dr. Diyetisyen Nilgün İstek, Diyetisyen Seda Özder, Diyetisyen Ceren Filiz ve Diyetisyen Çağla Erdoğan yer alıyor.

BUÜ'lü akademisyenlerden oluşan araştırma ekibi, en kapsamlı iş paketlerinden biri olan 1. iş paketinin liderliğini yürütecek. Ekip; iş paketinde yer alan tüm proje ortağı ülkelerde ilköğretim okulu, lise öğrencileri ve ebeveynler ile sağlıklı Akdeniz beslenme modelinin yaygınlaştırılması ve öğrenciler için sağlıklı atıştırmalık yeni ürün geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.

