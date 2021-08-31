Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Giriş Yazılı Değerlendirme Sınavı ve Başvuru Kabul Sonuçları
DOKTORA PROGRAMLARI Beden Eğitimi ve Spor Doktora ProgramıBaşvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınızFizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora ProgramıBaşvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınızRuh Sağlığı ve Hastalıkları Doktora ProgramıBaşvuru Değerlendirme Sonuçları için...
DOKTORA PROGRAMLARI Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktora Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Sağlık Yönetimi Doktora Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Yaşlı Sağlığı Doktora Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Spor Bilimleri Alanı Mezunları)
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları)
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı (Fethiye)
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Halk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Sağlık Yönetimi İÖ Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız
Kayıtlar Enstitümüzde yapılacaktır. Adres, telefon bilgileri ve yol tarifi için lütfen tıklayınız.
Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği (e-devlet'ten alınan mezuniyet belgesi kabul edilmektedir)
2. Transkript Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği
3. ALES Sonuç Belgesi (Yaşlı Sağlığı Doktora Programı için ALES ve/veya TUS Sonuç Belgesi)
4. YÖKDİL/YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil belgesi
5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Öğrenci Kimlik Kartı için kullanılacaktır)
6. Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi aslı (Belge sunmayanların ve Bakaya veya mahkemesi devam ediyor ibaresi bulunanların kayıtları iptal edilecektir)
7. 40, 00 (kırk) TL tutarında posta pulu
8. Dekont (Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için, 4. 860 TL olan yıllık harç miktarının Güz Yarıyılı ilk taksiti olan 2. 430 TL'nin Ziraat Bankasına öğrenci numarası ile ödendiğine dair dekont)
Asıl Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları : 06-08 Eylül 2021 Yedek Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları : 09-10 Eylül 2021 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Kayıtları : 13-15 Eylül 2021 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları : 13-17 Eylül 2021 Derslerin Başlaması : 20 Eylül 2021 Ders Değiştirme ve Bırakma : 20-24 Eylül 2021
Kayıt işleminden itibaren eğitim-öğretim süreçleri için tıklayınız
Mesai saatlerinde (hafta içi 08. 30-17. 30 saatleri arasında) +90 252 211 5009 7/24 iletişim kanalları sagbil@mu. edu. tr @sagbilmuedutr/msku_sabe_ogrenci_alimlari
Kaynak: Habermetre