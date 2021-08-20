Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi

Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi" Düzenlenecektir.

10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi" Düzenlenecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin 30 Ağustos 2021 tarihine kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Yener Cimilli İbo Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gervinho Lionel Messi Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:37:34. #1.15#

title