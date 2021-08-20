Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi" Düzenlenecektir.
10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi" Düzenlenecektir.
Eğitime katılmak isteyenlerin 30 Ağustos 2021 tarihine kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.
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Kaynak: Habermetre