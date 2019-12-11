Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

11.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:12

Sağlık Bakanlığınca, tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 tercih kılavuzu yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tercih kılavuzunu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Adaylar tercih işlemlerini, KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA