Sağlık Bakanlığının Covid-19 uygulaması 'Hayat Eve Sığar' kullanıma geçti Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadale kapsamında, vatandaşların yaşadıkları bölgedeki risk durumunu kontrol edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasını hayata geçirdi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşların yaşadıkları bölgedeki risk durumunu kontrol edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

"Korona'dan korun riskleri en aza indir" sloganıyla alınan tedbirler arasındaki akıllı telefon uygulaması sayesinde kullanıcılar kendi sağlık durumlarının da takibini yapabilecek. Euronews.com'da Görüntüle