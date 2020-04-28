Sağlık Bakanlığının bebeklerine sahip çıktığı yabancı çift kendilerini Türkiye'de güvende hissediyor Antalya'nın Alanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen bebeklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle tedavi ettirip kucaklarına alan yabancı çift, Kovid-19 salgınının yaşandığı bir süreçte kendilerini güvende hissettikleri Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen bebeklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle tedavi ettirip kucaklarına alan yabancı çift, Kovid-19 salgınının yaşandığı bir süreçte kendilerini güvende hissettikleri Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alanya'da yaşayan 25 yaşındaki İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt ile Norveçli 38 yaşındaki Ted Nyquist çifti, geçen şubat ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle sağlığına kavuşan 3 aylık bebekleri Alicia ile "evde kal" çağrılarına uyuyor.

Erken doğumla dünyaya gelen kızlarının özel hastanedeki günlük masraflarını karşılayamayınca sosyal medyadan seslerini duyuran çift, bebeğin ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesini sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnettar.

İsveçli anne ve Norveçli baba artık sağlığına kavuşan minik kızları Alicia ile vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

"Türkiye vatandaşına sahip çıkıyor"

İsveçli anne Ida Svarvarefelt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğini evlerinde sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Svarvarefelt, "Taburcu edilip evimize geldik. Çok sevinçliyiz. Alicia her geçen gün daha iyi oluyor. Haftada 100 gram alıyor ve gelişimi iyi durumda." dedi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da ciddi önlemler aldığına değinen Ida Svarvarefelt, eşi ve küçük kızıyla birlikte alınan tedbirlere uyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin birçok ülkeye tıbbi yardımlarda bulunduğunu belirten Svarvarefelt, "Türk hükümeti, ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, en iyi tedbirleri alıyor. İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken'i de televizyondan izledim." ifadesini kullandı.

Bunu takdirle karşıladığını aktaran Ida Svarvarefelt, "Bu şunu gösteriyor, Türkiye vatandaşına nerede olursa olsun güvende olduğunu hissettiriyor. Biz Türk vatandaşı değiliz ama bizimle de çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Türkiye'de güvendeyiz. Sağlık Bakanlığı sayesinde bebeğimiz tedavi oldu ve şimdi bizimle." diye konuştu.

Norveçli Baba Ted Nyquist ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında genelde evde kaldıklarını dışarı çıkmadıklarını söyledi.

"Yardımları takdir ediyoruz"

İhtiyaçları olduğunda kısa süreliğine dışarı çıktıklarını aktaran Ted Nyquist, "Biz burada olmaktan memnunuz. Burada kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Türkiye'nin salgın nedeniyle yaptığı yardımları takdir ediyoruz. Bu yardım haberlerini Newyork Times'ta okudum. Amerika'ya buradan yardım gitmesi sevindirici." şeklinde konuştu.

Antalya'da 17 Ocak'ta erken doğumla 910 gram dünyaya gelen kızlarının özel hastanede günlük bin 500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayamayan İsveçli anne Ida Svarvarefelt ile Norveçli baba Ted Nyquist, sosyal medyadan kampanya başlatmış, çifte yardım elini uzatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bebeğin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkini sağlamıştı.

Kaynak: AA