Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47... - Haberler
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Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47...

Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47...
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığının 4- 10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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