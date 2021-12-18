İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığının 4- 10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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