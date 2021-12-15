Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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