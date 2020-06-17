Sağlık Bakanlığının 250 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de
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Sağlık Bakanlığının 250 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının temizlik ve güvenlik hizmetleri, elektrikçi, marangoz, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, ısıtma ve sıhhi tesisatçı gibi kadrolarda istihdam edeceği 250 sürekli işçinin alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığının 250 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de
17.06.2020 03:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 03:16

Sağlık Bakanlığının temizlik ve güvenlik hizmetleri, elektrikçi, marangoz, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, ısıtma ve sıhhi tesisatçı gibi kadrolarda istihdam edeceği 250 sürekli işçinin alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 250 sürekli işçi alacak.

108 temizlik görevlisi, 29 güvenlik görevlisi (silahsız), 27 elektrikçi (genel), 21 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 9 marangoz, 21 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 17 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 5 kaynakçı (oksijen ve elektrik) ile 13 inşaat boyacısı/boyacı kadrosuna başvurular, 17-21 Haziran tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna gidilecek.

Bu kapsamda, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Pendik, Tuzla, Kartal ve Maltepe, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sancaktepe, SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde ikamet edenler müracaat edebilecek.

İlçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı sağlık kuruluşu) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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