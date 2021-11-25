Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

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5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (4)

 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)

 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1)

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (1)

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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