Sağlık Bakanlığından Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bakanlık ve bağlık kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğin başlığında yer alan "bağlı kuruluşlarının" ifadesinin çıkarıldığı yönetmelik değişikliğine göre, yönetmelikle Bakanlık döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri harcama yetkisini, işletme biriminde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere; İl Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürlüğü İşletme birimlerinde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere, işletme birimi kurulan Sağlık Tesislerinde ise işletme birimi yöneticisine devredebilecek.

Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri, ilgili mevzuata göre görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülecek. İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere muhasebe yetkilisi yardımcıları görevlendirilebilecek.

Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı için ilgili kanun maddesine göre belirtilen tutar kadar sermaye tahsis edecek ve bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilecek. İşletmelerin her birine verilecek sermayenin miktarı, Bakanlıkça ihtiyaca göre belirlenecek.

Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya müsteşar yetkili olacak ve yetkisini yazılı olarak devredebilecek. Bölüm içi aktarmalarda, aktarma yapmaya Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, taşra teşkilatında ise il sağlık müdürü yetkili olacak.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık müdürlüğü işletme birimi ve bağlı sağlık tesisleri işletme birimi bilançoları konsolide edilerek, il sağlık müdürlüğü döner sermaye işletmesi bilançosu, Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığına gönderilecek.

Sağlık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı, Bakanlık merkez ve il sağlık müdürlükleri döner sermaye işletmelerinin bilançolarını şubat sonuna kadar konsolide ederek, elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere verilecek.