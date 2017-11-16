Sağlık Bakanlığından "Yatalak Hastaya Ambulans Vermediler" Haberiyle İlgili Açıklama

Sağlık Bakanlığı, "Yatalak hastaya ambulans vermediler" başlığıyla habere konu olan hastanın, yakınlarının isteğiyle kendi imkanlarıyla evine götürüldüğünü ve valiliğin konuyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bir televizyon kanalında "Yatalak hastaya ambulans vermediler" başlığıyla yer alan habere konu olan hastanın, Adıyaman'da, evde bakım ekiplerince takip edilen 78 yaşında bir hasta olduğu belirtilerek, "Poliklinik muayenesi gerektiğinden 112 ambulans istenerek evinden alınarak hastaneye nakledilmiştir. Hastanede gerekli tıbbi hizmetleri yapılan hasta, yakınları tarafından ambulansla evine götürülmek istenmiş ancak bu hizmeti yürüten iki nakil ambulansının da görevde olması nedeniyle ambulanslar dönünce nakil işleminin gerçekleşeceği yakınlarına iletilmiştir. Yakınları kendi imkanları ile hastayı evine götüreceklerini söyleyerek hastaneden ayrılmışlarlardır" denildi.



Bu sırada görevden dönen ambulansla nakletmek isteyen görevlilerin bu isteklerini kabul etmeyen hasta yakınlarının hastayı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerine götürdükleri belirtildi. Söz konusu olayın, Bakanlık yetkililerince yakından takip edildiği bildirilerek, Adıyaman Valiliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. Soruşturma sonucunda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. - ANKARA