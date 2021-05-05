Sağlık Bakanlığından 'Tam Kapanma' konulu yeni yazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanlığından 'Tam Kapanma' konulu yeni yazı

Sağlık Bakanlığından 'Tam Kapanma' konulu yeni yazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlüğüne "Tam Kapanma Döneminde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" konulu bir yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlüğüne "Tam Kapanma Döneminde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" konulu bir yazı gönderdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İlgide kayıtlı yazı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu 27/04/2021 tarihli ve E66836956-010.07.01-17665 sayılı kararda yer alan 'Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür' ifadesi kapsamında aşılama ve filyasyon hizmetlerini kesintiye uğratmaması amacıyla ilgili tarihlerde birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev alacak asgari sağlık personeli sayısına ilişkin kararların, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde ise il sağlık müdürünün görüşü alınmak suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı başkanı tarafından alınacağı belirtilmişti. Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM'lerde ilçe yöneticilerinin, ASM'lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi
Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi
25 yaşında 9 çocuk dünyaya getirdi
25 yaşında 9 çocuk dünyaya getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Alişan Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığından 'Tam Kapanma' konulu yeni yazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:02:58. #1.15#

title