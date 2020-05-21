Sağlık Bakanlığından sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı
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Sağlık Bakanlığından sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte telefon uygulamasıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

Sağlık Bakanlığından sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı
21.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:13

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte telefon uygulamasıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerce "Her aileye 1.498 lira devlet desteği" vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildiği belirtilerek, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının maddi destek verme yönünde görev ve çalışmasının olmadığı vurgulanan açıklamada, yanıltıcı isimli internet siteler ile bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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