Sağlık Bakanlığından ramazanda alınması gereken COVID-19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti. Kaynak: Dunya.com