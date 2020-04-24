Sağlık Bakanlığından ramazanda alınması gereken COVID-19 tedbirleri
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti.
24.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:20
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com