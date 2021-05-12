Sağlık Bakanlığından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri Açıklaması
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Sağlık Bakanlığından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri Açıklaması

Sağlık Bakanlığından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun hareket etmesi, kendilerini ve sevdiklerini koruması gerektiği belirtildi.

Ramazan dolayısıyla beslenme düzenindeki değişikliklerin, bayram ve sonrasında dikkat edilmezse öğün sayısının artmasına ve bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği vurgulanan açıklamada, ramazanın sonlanmasıyla tüketilecek yiyeceklerin miktarının aniden artırılmaması gerektiği, gerektiğinde ara öğünlerde taze meyve, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli komposto, ayran, kefir gibi içeceklerin beslenme düzenine eklenebileceği kaydedildi.

?Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tüketilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek ve hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutacağından ve tokluk hissi vereceğinden önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Besinlerin iyi çiğnenmesi, yemeklerin hızlı yenmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu uyarı ve önerilerde bulunuldu:

"Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmelidir. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler, şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto veya hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilebilir.

?Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller. ?Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermelidir. ?Sıvı ihtiyacının karşılanması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı, su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto veya hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmelidir."

Tüm bireylerin, özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanların çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemenin, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bayram süreciyle birlikte kişiler ramazan öncesi uyku düzenlerine dönmeli, böylece gece yeme alışkanlığının önüne geçilmelidir. ?Ramazan boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla artırılması, evde kalındığı süre içerisinde de fiziksel aktivite uygulamalarının yapılması yararlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
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