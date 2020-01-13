Sağlık Bakanlığından "propofol" etken maddeli anestezi ilacına ilişkin açıklama Açıklaması
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Sağlık Bakanlığından "propofol" etken maddeli anestezi ilacına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarına ilişkin, "Satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

13.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:44
Sağlık Bakanlığından

Sağlık Bakanlığı tarafından "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarına ilişkin, "Satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan, propofol etken maddeli anestezi ilaçlarının bazı serilerinin piyasadan çekilmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyuruların ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda il sağlık müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. İlaç Takip Sistemi ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."

Kaynak: AA
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