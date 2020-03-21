Sağlık Bakanlığından morg ve defin hizmetlerinde koronavirüs önlemi
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Koronavirüs, Güncel

Sağlık Bakanlığından morg ve defin hizmetlerinde koronavirüs önlemi

Sağlık Bakanlığı morg ve defin hizmetlerinde uygulanmak üzere yeni tedbir ve önlemler aldı.

21.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:25
Sağlık Bakanlığından morg ve defin hizmetlerinde koronavirüs önlemi

Sağlık Bakanlığı morg ve defin hizmetlerinde uygulanmak üzere yeni tedbir ve önlemler aldı. Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında COVID-19 şüphelilerinin ya da vakalarının ölümü halinde definleri ceset torbası ile yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve Tüm dünya için tehdit oluşturan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik korunma ve kontrol önerilerinde bulundu. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin Covid-19 tanısı konusunda bilgilendirilecek. Önlemler kapsamında gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak ve kullanım sonrası kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılacak. Yıkama alanlarının yoğun sekresyonlar ile bulaşması nedeniyle bu alanlar 1/10 çamaşır suyu veya kolr tablet ile (ürün önerisiyle) dezenfekte edilecek.

Bilim Kurulu önerisiyle, morg ve gasilhane çalışanlarına standartdart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilecek. Eğitimler kapsamında el hijyeninin önemi vurgulanmış olacak. Öte yandan birimde kullanılacak olan maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanacak.

Evde ölüm olması durumunda ise cenaze işlemlerine yönelik kararlar defin işlemleri mevzuat gereği devam edecek fakat cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Defin işlemlerine yönelik uygulanacak kararlar doğrultusunda ise cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılacak ve olası/kesin Covid-19 vakalarının ölümü halinde defin işlemi ceset torbası ile yapılacak. Cenazenin kabre yerleştirilmesinden sonra ise standart defin işlemleri uygulanacak.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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