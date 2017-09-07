Sağlık Bakanlığından Kuvözde Moraran Bebek İddiasına Soruşturma

Sağlık Bakanlığı, Adana'da bir özel hastanede bir bebeğin kuvözde morarıp şiştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Medyada, 'Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı' başlığıyla yer alan haberlerdeki iddialar Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olayla ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğümüz, derhal uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak adı geçen özel hastane hakkında inceleme başlatmıştır" denildi.



Açıklamada, "Komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi yer aldı. - ANKARA