Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşılama kampanyasına özel klip
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Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşılama kampanyasına özel klip

Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşılama kampanyasına özel klip
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği "Bu Son Olsun" şarkısının sanatçı Sertab Erener tarafından yeniden yorumlandığı bir klip hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği "Bu Son Olsun" şarkısının sanatçı Sertab Erener tarafından yeniden yorumlandığı bir klip hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyasının devamı niteliğinde olan klibi Twitter hesabından paylaştı.

Salgının neden olduğu zorlukların bir an önce bitmesi için tüm toplumun aşı olmaya davet edildiği klipte, bestesi Mehmet Soyarslan'a ait olan, vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği "Bu Son Olsun" şarkısının yeni sözlerle, yeniden yorumlandığı versiyonu Sertab Erener tarafından seslendirildi.

Klipte, aşı olan her bireyin salgınla mücadelede büyük ve olumlu bir değişime sebep olduğu gösteriliyor.

"Ne zor günler, ne dört duvar, hayat bulur çaresini. İnsanı özlermiş insan, bu son olsun bu son. Güzel günler gelir inan, bu son olsun, bu son." sözlerinin yer aldığı klipte, "Hayal ettiğimiz bu hayata dönmek için şimdilik maske ve mesafe tedbirlerine bir süre daha uymalı ve mutlaka aşımızı olmalıyız." mesajı veriliyor.

Sağlık Bakanlığının aşılama çalışmalarının geniş kesimlere ulaşması için "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kampanyada, Haluk Bilginer, Şener Şen, Candan Erçetin, Okan Bayülgen, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Ahmet Özhan, İlber Ortaylı, Zeynep Bastık, Sevcan Orhan, Acun Ilıcalı ve Cedi Osman kamera karşısına geçerek toplumu aşı olmaya davet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e yeniden yorumladığı 'Bu Son Olsun' şarkısı için teşekkür
Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e yeniden yorumladığı "Bu Son Olsun" şarkısı için teşekkür
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