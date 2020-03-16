Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları (3) Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırlandı.

Vatandaşları koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.

Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.

Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından yapılıyor.

Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayımlanacak.

Kaynak: AA