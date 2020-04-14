Sağlık Bakanlığından korona virüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu Sağlık Bakanlığından korona virüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele kapsamında 5 yeni kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanlığından korona virüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu

ANKARA - Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele kapsamında 5 yeni kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanlığı yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 5 yeni kamu spotu daha hazırlandı. Hazırlanan filmlerde mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarılarda bulunulurken kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Kaynak: İHA