Sağlık Bakanlığından kapalı ofis ve iş yerleri için Kovid-19 uyarıları
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Sağlık Bakanlığından kapalı ofis ve iş yerleri için Kovid-19 uyarıları

Sağlık Bakanlığınca, kapalı iş yerleri ve ofislerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere ilişkin broşür hazırlandı.

09.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:20
Sağlık Bakanlığından kapalı ofis ve iş yerleri için Kovid-19 uyarıları

Sağlık Bakanlığınca, kapalı iş yerleri ve ofislerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere ilişkin broşür hazırlandı.

Broşürde fabrika, market, atölye, plaza gibi çalışma alanlarının kapalı iş yeri ve ofis kapsamına girdiği hatırlatıldı.

Kapalı iş yeri ve ofis ortamlarının sık sık havalandırılması, bunun pencerelerin açılarak yapılması, merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırmasının temiz hava sirkülasyonunun sağlayacak şekilde düzenlenmesi, sistemlerin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması gerektiği ifade edildi.

İş yerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmezken çalışanlar arasında en az bir metre mesafe olmasının sağlanması ve personelin maske takması gerektiği vurgulandı.

"Temaslı takibi için aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı"

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1 metre olması, temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemelerinin sağlanması, çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personelin iyileşene kadar çalıştırılmaması ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerektiği bildirildi.

El hijyenine dikkat edilmesi, ellerin sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanması, antiseptik içeren sabun kullanımına gerek olmadığı, normal sabunun yeterli olduğu, iş yerlerinde lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiğinin bulundurulması gerektiği uyarısı da yapıldı.

Eldiven kullanımının el temizliği yerine geçmeyeceği vurgulanan broşürde şu önlemler sıralandı:

"Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini artırabilir.

İş yerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır."

"Klavye, telefon alkolle dezenfekte edilmeli"

Broşürde ayrıca iş yerleri ve ofislerde, klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanması gerektiği belirtildi.

Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması, sonrasında maske ve eldivenin çıkarılıp iş yerindeki çöpe atılması ve el hijyeninin sağlanması, yıkanabilir bez maske kullanıldıysa bunun yenisiyle değiştirilmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile elin ovalanması gerektiği uyarısına yer verildi.

İş yerinde Kovid-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, İl/ilçe sağlık müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilmesi gerektiğine işaret edilen broşürde şunlar da kaydedildi:

"Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın Kovid-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilir. Kovid-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetilir, diğer çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl-ilçe sağlık müdürlüğü tarafından hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle takip edilir."

Kaynak: AA

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