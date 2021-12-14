Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, ismi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla basında yer alan flakonların, BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ismi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla basında yer alan flakonların, BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya yer alan ve bazı yazılı basın organları tarafından da yayınlanan ' Türkiye'de ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı kullanıldığına' dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "İsmi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir. Bakanlığımız ülkemizde Covid-19 aşılarının henüz yeterli bir miktarda olmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir. Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye'de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metnin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzere BioNTech firması tarafından üretilmiştir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

Aşılar, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den keyifleri kaçıracak araştırma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title