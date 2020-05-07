Sağlık Bakanlığından berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri içeren rehber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında, mu¨s¸teriler randevu ile kabul edilecek, maskesiz mu¨s¸teri alınmayacak, is¸ yerinde mu¨s¸teri ve c¸alıs¸an dıs¸ında kimse bulunmayacak, misafir kabul edilmeyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında, mu¨s¸teriler randevu ile kabul edilecek, maskesiz mu¨s¸teri alınmayacak, is¸ yerinde mu¨s¸teri ve c¸alıs¸an dıs¸ında kimse bulunmayacak, misafir kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

Rehberde, "Berber, kuafo¨r ve gu¨zellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.

Berber, kuafo¨r ve gu¨zellik salonlarında, alanlarının ku¨c¸u¨k olması ve c¸alıs¸ma kos¸ulları nedeniyle mu¨s¸terilerle yakın temasın so¨z konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem is¸ yeri c¸alıs¸anının hem de mu¨s¸terinin Kovid-19 salgını su¨resince korunma o¨nlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de go¨ru¨nu¨r yere asılması gerektiği belirtildi.

Müşteriler randevu ile kabul edilecek

I·s¸ yeri ile ilgili alınması gereken o¨nlemler şöyle sıralandı:

"- İs¸ yerinde kalabalık olus¸masını engellemek ic¸in mu¨s¸teriler randevu ile kabul edilmeli ve mu¨s¸terilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.

Mu¨s¸terinin ya da personelin Kovid-19 c¸ıkması durumunda temaslı taramasını kolaylas¸tırmak amacıyla mu¨s¸teriye olabildigˆince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.

I·s¸ yerinin dıs¸ında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek o¨nlemler alınmalı.

- I·s¸ yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kis¸iler arası sosyal mesafeyi koruyacak s¸ekilde (o¨rnegˆin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak mu¨s¸teri oturtulmalı) du¨zenlenmeli.

I·s¸ yerindeki koltuk/birim sayısı kadar ic¸eriye mu¨s¸teri kabul edilmeli.

I·s¸ yerine maskesiz mu¨s¸teri alınmamalı. Mu¨s¸teriler is¸lem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak is¸lemin o¨zelligˆine go¨re kısa su¨reli maskeyi c¸ıkarmalı.

I·s¸ yerinde mu¨s¸teri ve c¸alıs¸an dıs¸ında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.

I·s¸ yeri ic¸inde su ve sabuna eris¸im kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kagˆıt havlular bulundurulmalı.

İs¸ yeri giris¸inde mu¨s¸teriler tarafından kullanılmak u¨zere el antiseptigˆi bulundurulmalı ve su¨rekliligˆi sagˆlanmalı.

Mu¨s¸teriler, is¸ yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptigˆi kullanması konusunda uyarılmalı.

I·s¸ yerinde satıs¸a sunulan s¸ampuan, kozmetik gibi u¨ru¨nleri mu¨mku¨n oldugˆunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.

Mu¨s¸terilere hizmet verilirken yiyecek ve ic¸ecek (su haric¸) servisi yapılmamalı.

I·c¸eride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

Her mu¨s¸teri ic¸in tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sagˆlanamadıgˆı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin u¨zerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin u¨zerinde kan veya sekresyon varsa, o¨n temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.

Maniku¨r, pediku¨r, epilasyon gibi is¸lemlerde kullanılan aletlerin kis¸iye o¨zel olması sagˆlanmalı. Kis¸iye o¨zel alet kullanımı sagˆlanamadıgˆı durumlarda, her mu¨s¸teriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sagˆlanmalı. Yapılan is¸lem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle c¸evreye dokunulmamalı.

Fo¨n makinesi mu¨mku¨n oldugˆunca kullanılmamalı. Fo¨n makinesi gibi yu¨ksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, du¨s¸u¨k hızda, yandaki mu¨s¸teriyi etkilemeyecek yo¨nde ya da digˆer mu¨s¸terilerden farklı bir alanda kullanılmasına o¨zen go¨sterilmeli.

Sac¸ kesimi esnasında yu¨zde ve bas¸ bo¨lgesinde kalan kesilmis¸ sac¸ların ve kullanılan arac¸ ve gerec¸lerin gec¸ici su¨religˆine temizlenmesi ic¸in kullanılan ense fırc¸asının kullanımı gec¸ici su¨religˆine durdurulmalı.

Bayan kuafo¨rleri ve gu¨zellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu gec¸ici su¨religˆine durdurulmalı.

Kasa o¨nu¨nde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sagˆlayacak s¸ekilde is¸aretlenmeli.

Mu¨s¸terilerden tercihen temassız olmak u¨zere, nakit olmayan o¨deme yapmaları istenmeli."

Mu¨s¸terilere yo¨nelik önlemler

I·s¸ yerinde belirlenen kurallara uyması gereken müşterilerin, digˆer mu¨s¸terilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmesi, mutlaka randevu alması ve alınan randevu saatine uyması, tercihen tıbbi maske kullanması gerektiği belirtilen rehberde, "I·s¸ yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptigˆi kullanılmalı. I·s¸ yeri ic¸inde gerekli olmadıkc¸a yu¨zeylere dokunulmamalı. C¸evreye temas sonrası el antiseptigˆi kullanılmalı. Yemek ve ic¸mek (su haric¸) ic¸in talepte bulunulmamalı." uyarı yapıldı.

Personeli korumaya yo¨nelik önlemler

Ates¸, o¨ksu¨ru¨k, nezle, nefes darlıgˆı gibi belirtileri olan hasta personelin çalıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilen rehberde, diğer tedbirler şu şekilde belirtildi:

" -Personel c¸alıs¸ırken ates¸, o¨ksu¨ru¨k, nezle, nefes darlıgˆı gibi belirtiler gelis¸irse, maskesi takılı olarak pandemi hastanesine yo¨nlendirilmeli.

Personel vardiyalı c¸alıs¸tırılmalı, c¸alıs¸ma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sagˆlanmalı.

C¸alıs¸an personelin tu¨mu¨nu¨n kuralına uygun maske takması sagˆlanmalıdır. Maske ıslandıkc¸a ya da kirlendikc¸e degˆis¸tirilmeli.

Mu¨s¸teri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılıgˆı olan personelin yu¨z koruyucu kullanması sagˆlanmalı. Yu¨z koruyucu her mu¨s¸teri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

C¸alıs¸an personelin el hijyenine dikkat etmelerini sagˆlanmalı. Bunun ic¸in, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadıgˆı durumlarda alkol bazlı el antiseptigˆi ile ovalanmalı. Antiseptik ic¸eren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının su¨rdu¨ru¨lmesi sagˆlanmalı. Yemek yerken ya da c¸ay/kahve ic¸ilirken, maske c¸ıkarılacagˆı ic¸in, bunun yapıldıgˆı kapalı alanda aynı anda birden fazla kis¸inin olmamasına imkan verilmeli.

C¸alıs¸an personelin temaslı ya da izolasyonda olmadıgˆından emin olunmalı."

Ortam temizligˆi, dezenfeksiyonu ve havalandırma

Temizliğin gu¨nlu¨k olarak yapılması, yoğun kullanılan yerlerin daha sık temizlenmesi gerektiğine işaret edilen rehberde, o¨zellikle sık dokunulan yu¨zeylerin temizligˆine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu amac¸la, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon ic¸in 5 litre suya yarım ku¨c¸u¨k c¸ay bardagˆı olacak şekilde sodyum hipoklorit ic¸eren c¸amas¸ır suyunun kullanılabileceği belirtilen rehberde, tuvalet temizligˆi ic¸in onda bir oranında sulandırılmıs¸ c¸amas¸ır suyu kullanılabileceği ifade edildi.

Klor biles¸iklerinin uygun olmadıgˆı bilgisayar klavyeleri, telefon ve digˆer cihaz yu¨zeylerinin de yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfekte edilmesi gerektiği ifade edilen rehberde yer alan alınması gereken diğer tedbirler ise şöyle:

"- C¸alıs¸ma tezgahları, ekipmanları ve aletleri du¨zenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmeli

Mu¨s¸teriler o¨deme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte yapılmalı.

Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini c¸ıkartıp is¸ yerindeki c¸o¨pe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle degˆis¸tirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadıgˆı durumlarda alkol bazlı el antiseptigˆi ile ovalaması sagˆlanmalı.

I·s¸ yeri sık sık havalandırılmalı."

Kaynak: AA