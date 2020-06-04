Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
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Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda alışveriş merkezlerinde denenen ürünlere ultraviyole ışınların uygulanmaması, mal kabul bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine sağlığa zararları olabilmesi bakımından...

Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
04.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:41

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda alışveriş merkezlerinde denenen ürünlere ultraviyole ışınların uygulanmaması, mal kabul bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine sağlığa zararları olabilmesi bakımından dezenfektan püskürtülmemesi gerektiği belirtildi.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler" başlıklı tedbirler eklendi.

Buna göre AVM'lerde ve içerisindeki iş yerlerinde görünür yerlere Kovid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılması, AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması, AVM girişlerindeki hava perdeleri çalışıyorsa kapatılması gerektiği vurgulandı.

Kovid-19 için AVM'lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemlerinin (dezenfektan tüneli gibi uygulamalar) yapılmaması gerektiğine değinilen rehberde, "Dünyadaki sağlık otoriteleri; Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir." uyarısında bulunuldu.

AVM'deki iş yerlerinde çalışanların maske takmaları, iş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulması, el antiseptiğinin doluluk durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesi, üzerine ekleme yapılmaması ve boşalanın yenisiyle değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmelerinin sağlanması, iş yerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınması, iş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemlerin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

Rehberde, alışveriş merkezlerinde alınması gereken diğer önlemler şöyle sıralandı:

"Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalma süresi sınırlandırılmalı (10 dakikayı geçmemeli).

Kabin içinde maskeler çıkarılmamalı ve her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmeli.

Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmalı. İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalı. Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı.

Aynı ürünlerin farklı kişilere temas ettiği deneme amaçlı ürünler (deneme amaçlı kullanılan allıklar gibi) kullanılmamalı.

Deneme parfümleri sadece çalışanlar vasıtasıyla kullanılmalı, müşteriler temas etmemeli.

Mescitler, Kovid-19 kapsamında camilerde uygulanacak tedbirlere göre, oto kuaförü ve oto yıkamalar, kendi sektörleriyle ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalı.

AVM içinde yeme-içme hizmeti sunan iş yerleri Kovid-19 kapsamında restoran, lokanta ve kafelerde alınması gereken önlemlere göre faaliyetini sürdürmeli.

Valeler eldiven kullanmamalı. Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemeli ve araçlara maskesiz binmemeli."

"AVM ziyareti 3 saatten uzun sürmememeli"

Alışveriş Merkezi giriş ve çıkışlarının kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilen tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılmalı.

AVM'deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde

sınırlandırılmalı.

AVM'den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmeli.

AVM'ye girişte tıbbi/bez maske takılmalı ve maskesi olmayanlar içeri alınmamalı.

Girişte ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı, sağlık kuruluşuna gitmesi istenmeli.

Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmeli. Bu anonslarda, AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine yer verilmeli."

Kovid-19 bulaşma riskini artıracağından konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, promosyon uygulamaları, broşür dağıtımı, çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları ve sinemaların kullanımı, tekerli sandalye kullanımı, sigara içme alanı kullanımı, mama sandalyesi kullanımı, bebek arabası kiralanması uygulamalarının yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Rehberde, mal kabul bölümünde en antiseptiğinin bulundurulması, mal kabülü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişilerin bulunmaması gerektiğine işaret edilerek, şu önerilere yer verildi:

"Personelin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanmalı. Görevli personel maske takmalı. Mal kabul bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine dezenfektan püskürtülmemeli. Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir."

Kaynak: AA

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