Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı
05.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:36
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 6 tam donanımlı yeni ambulansın hizmet alındığını bildirdi.
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 6 tam donanımlı yeni ambulansın hizmet alındığını bildirdi.
Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulansın kente ulaştığını belirtti.
Yeni hizmete alınanlarla birlikte kentteki ambulans sayısının 49'a yükseldiğini aktaran Öznavruz, "Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yeni ambulanslarımızın Osmaniye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman