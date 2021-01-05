Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı

05.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:36
Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 6 tam donanımlı yeni ambulansın hizmet alındığını bildirdi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 6 tam donanımlı yeni ambulansın hizmet alındığını bildirdi.

Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Yeni hizmete alınanlarla birlikte kentteki ambulans sayısının 49'a yükseldiğini aktaran Öznavruz, "Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yeni ambulanslarımızın Osmaniye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 14:42:22. #1.14#
title