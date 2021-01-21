Sağlık Bakanlığınca Muğla'ya gönderilen 18 ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığının Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiği 18 ambulans hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, turizm potansiyeli olan kentin sağlık hizmetlerinde de çok iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de sağlık alanında önemli adımlar atıldığını belirten Tavlı, "Muğla'da hizmet vermeye başlayan ambulanslar kentimize ayrı bir değer katacaktır. Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesine yeni katılan ambulanslarımızın önce kendi personeline, ardından vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Muğla'da 2018 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu sayısının 45 olduğunu son iki yılda buna 11 yeni istasyonunun daha eklendiğini kaydetti.

Böylece 4'ü hekimli istasyon olmak üzere 56 istasyona ulaşıldığını ifade eden Gökcan, 59 noktada hazır bekletilen ambulans ekibinin vatandaşlara acil sağlık hizmeti verdiğini bildirdi.

Gökcan, 112 acil sağlık hizmetleri personel sayısında da 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kentimizde 782 kadrolu personel ile ambulans hizmeti sunuluyor. Son iki yılda 209 bin 185 vatandaşa 112 ambulansları ile acil sağlık hizmeti verildi. Son bir ay içerisinde bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen 18 ambulansın 112 istasyonlarımıza dağıtımı yapılıyor. Bu ambulanslarla birlikte son iki yılda 112 acil sağlık hizmetleri filosuna 30 ambulans eklenmiş olup ilimizde toplamda 97 ambulans ile hizmet verilecektir."

Konuşmaların ardından Vali Tavlı, milletvekili Gökcan ve yetkililer ambulansları inceleyerek bilgi aldı.

Törende, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile sağlık çalışanları da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç